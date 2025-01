Carmen Borrego ha confesado sentirse incómoda al ver el segundo beso de su hijo José María Almoguera con María 'La Jerezana'

Aun así, ha defendido el romance y asegura que, si se gustan, no hay nada malo en su comportamiento

Carmen Borrego reacciona al beso de su hijo y María 'la jerezana' en 'GH DÚO': "Me da muchísimo corte"

Carmen Borrego ha reaccionado a las imágenes del segundo beso entre su hijo, José María Almoguera, y María 'La Jerezana' en la casa de Gran Hermano Dúo en 'Vamos a ver'. Aunque ya mostró pudor tras el primer beso, esta vez ha sido igual. Ha apartado la mirada, ha sonreído tímidamente y ha comentado esa íntima escena.

"Yo me he tapado los ojos porque el mismo pudor que me da a mí ver a mi hijo dándose un beso con una chica, me daría que me viera mi hijo besándome con un señor", ha asegurado Borrego.

Carmen Borrego: "No le doy mayor importancia"

Durante la emisión de las imágenes, la colaboradora se ha puesto las gafas, un gesto que ha llamado la atención en el plató. Al ser preguntada por ello, ha explicado: "Me he puesto gafas porque estaban los subtítulos y, si no, no los veo". Además, ha añadido que no considera que el romance entre su hijo y María sea un motivo de preocupación: "Yo creo que se gustan, que están a gusto, y no le doy mayor importancia".

Borrego también ha opinado sobre el momento en el que su hijo renunció a la suite para quedarse más tiempo con María: "Me parece normal que quiera seguir durmiendo a su lado", ha comentado, quitando hierro al asunto.

La reacción al primer beso: "Lo vas a ver tú"

Desde el primer día que le enseñaron las imágenes del primer beso y contesto con un "lo vas a ver tú", ha mantenido que le da pudor, no por el acto si no por que es su hijo y opinó alto y claro sobre este: "Creo que no están haciendo nada malo. A mí me cuesta verlo porque es mi hijo y no lo paso bien, pero me parece que, si se gustan… ¿por qué no?".