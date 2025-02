Miguel Frigenti y Marieta se batirán en lo que será el gran duelo de la edición, un duelo en el que no se empleará otro arma que el voto de la audiencia

Romina Malaspina me ha sorprendido positivamente por su lealtad y buena lectura del concurso, convirtiéndose en un elemento clave para mantener la unidad de su grupo

A mi derecha… Miguel Frigenti, peso pesado del análisis de realities, expresentador de El revientaprecios y exconcursante de Secret Story. A mi izquierda… Marieta, a secas, peso pluma especializada en islas, exconcursante de La isla de las tentaciones, exconcursante de Supervivientes y novia de Suso Álvarez. Los contendientes no han podido elegir arma porque ya estaba designada: el voto de la audiencia. El gran duelo está servido, tal vez se trate del más importante de esta edición y compite por el título de más importante de todos los tiempos con el que enfrentó en GH 16 (2014) a Sofía Suescun, precisamente, con Suso Álvarez.

Si Miguel Frigenti fuera el más votado no se habría salvado José María Almoguera. Es de cajón, teniendo Frigenti casi la mitad de los votos es implanteable que entre Marieta y José María fuera este quien menos votos tuviera. Está claro que a igualdad de porcentajes sería el hijo de Carmen Borrego el que perdería la batalla. No es así porque Marieta tiene el porcentaje mayor, lo cual no debería servir para dejar de votar para salvar a Miguel, gran protagonista de esta edición. Entre otras cosas porque puedo estar equivocado. Solo lo sabremos mañana jueves.

José María Almoguera estará contento de haberse salvado y también lo estaría si estuviera viendo el programa desde fuera, teniendo a su madre y a su amiga del alma en plató. Lástima que ambas tuvieran que presenciar anoche como el grupo de los conocidos daba un repaso histórico a los famosos, incluido él. El momento más divertido fue cuando Alex Ghita le acusaba de ser custodio de la cocina y lo negaba de esta forma: “Si estuviera custodiando la cocina hubiera visto que te has comido siete barras de pan”. Si sabe cuántas barras se ha comido será porque ha estado pendiente. Luego, José María estaba dando la razón a Alex.

La comida es siempre centro de polémicas. En este caso, me parece curioso que José María diga estar harto de que le acusen de racionar la comida. Si realmente quisiera evitarlo dejaría de controlar la despena. Digo más, renunciaría a hacer la comida, algo de lo que se lleva encargando desde el principio, con breves cesiones al resto de compañeros. Igual que Alex cree que hacer carpeta en Gran Hermano es garantía para algo, José María debe pensar que sigue siendo igualmente rentable ocuparse de la cocina. Pero eso es muy 2005 y ha pasado mucho tiempo desde que Mari Arrabal (GH 2) llegase a la final y Javito García (GH 3) ganase. El cocinero es ahora un tonto útil que quita trabajo a los demás, razón por la cual le dejan perpetuarse en esa labor a pesar de que cocine más bien mal.

Si eso de la cocina me pareció lo más divertido relacionado con José María, lo más desafortunado fue la amenaza nada velada de escupir en los platos. “Ya puedo empezar a salivar”, dijo el cocinero oficial de la edición, añadiendo: “Tengo que escupir en muchos platos”. Que se trata de una broma no hace ni decirlo, porque si lo hubiera dicho en serio estaría expulsado disciplinariamente. Pero la broma es, cuando menos, de un asqueroso que tira para atrás. Y dice mucho de alguien a quien se le ocurre decir semejante guarrería. Llama la atención especialmente en boca de un señor que se presenta como ejemplo de modos y maneras, el mismo que censuraba las formas a Miguel Frigenti porque eleva la voz cuando discute.

Romina Malaspina, todo un descubrimiento

Por encima de cosas más o menos divertidas o repugnantes me quedo con el gran descubrimiento que está siendo para mí una Romina Malaspina a la que no he conocido ayer. Seguí con mucha atención su concurso en Gran Hermano Argentina. Me pareció entonces una concursante lista e interesante, pero no tuve la misma sensación cuando la vi en Supervivientes. Entonces me pareció algo tóxica y manipuladora, lo cual hizo que no tuviera grandes expectativas puestas sobre su participación en este GH Dúo. Sin embargo, me llevo las mejores impresiones, no solo por su lealtad hacia las personas con las que ha decidido estar, o la manera que cuida de ellos, en particular de Maica Benedicto. También por la muy buena lectura que está haciendo del concurso.

Romina parecía un elemento añadido al grupo, pero ha tenido la paciencia y buena predisposición necesaria para dar la vuelta a la tortilla y que ahora sea vista por muchos como un elemento imprescindible. Tal vez sea la persona más importante del grupo porque nadie hace como ella de aglomerante que mantiene al grupo unido como una piña. Aporta sensatez por un procedimiento muy sencillo: pensar en positivo de sus compañeros. No se ha molestado cuando Miguel dudó de ella y hasta se llegó a plantearse no contar con ella para las estrategias. Antes de reprochar nada a los demás ha preferido analizar sus actos y pedir perdón por sus errores, consciente de que podían perjudicar a todos en el grupo. Aunque parezca exagerado, tras 48 días de encierro no soy capaz de decir nada malo de Romina Malaspina.

Conté ayer la sospecha de Romina sobre que José María pudo decirle a Maica eso de que si se posicionaba en su contra no se iba a enfadar para provocar que lo hiciera y así intentar que hubiera una grieta (los argentinos está bien familiarizados con el término) en el grupo. Pues bien, anoche vimos las imágenes primorosamente montadas donde se muestra que fue exactamente como ella pensaba. Los famosos, con sus maniobras para intentar dividir al grupo rival no solo han conseguido el efecto contrario, como dije también ayer, sino también que la audiencia viera sus malas intenciones. Se han disparado al pie después de cavar su propia fosa.

Todo por intentar separar al grupo rival

Anoche reían mientras mostraban las imágenes a la casa, pero si lo piensan bien se darán cuenta de lo mal que han quedado. No es que sea tampoco algo grave, pero tampoco para hacerles un homenaje, eso está claro. En esta ocasión salían peor parados Marieta y compañía que a los demás. Sergio Aguilera hacia su diagnóstico sobre el grupo rival y decía que no eran tan amigos ni estaban tan unidos como pudiera parecer. Al mismo tiempo se le veía celebrando que hubiera desconfianzas entre Óscar Landa y Miguel Frigenti, dando por supuesto que entre ellos las cosas ya no están igual.

Poco se ha fijado Sergio en que ambos son muy poco rencorosos y tienen callo por haber superado problemas o rencillas, ya sea entre ellos como con terceros. En lo que se refiere a Miguel puedo dar fe de ello. Han sido infructuosos los intentos de separar al grupo. Una vez más el grupo de los famosos ha conseguido lo contrario a lo pretendido. Cuando Marieta cuenta a sus dos compañeros que Óscar podía haberse intercambiado por José María Almoguera o Sergio Aguilera dejando la nominación en un dos contra dos, ven enseguida que es un filón para intentar que se resquebrajase el otro grupo.

No lo consiguieron porque Miguel Frigenti prefirió despertar a Óscar Landa y aclararlo con él. Aparte de eso, lograron que la audiencia fuera testigo de la imagen algo vergonzante de los tres saliendo del dormitorio para pillar a Miguel en el cuarto de baño e intoxicarle con la teoría de Marieta. Actuaron con nocturnidad y alevosía, de manera sibilina. Aseguro que viéndolo sentí por ellos más compasión que otra cosa. Creyeron que le iban a convencer de que su amigo le había traicionado y consiguieron algo bien distinto.

Lo que consiguieron es que viéramos cómo se movían como buitres que describen círculos en torno a sus víctimas y van a darse el festín en cuanto son carroña. No les estoy llamando carroñeros, pero así les mostraban unas imágenes muy perjudiciales. Entre ese vergonzante momento y el papelón que hicieron anoche, muy superados por sus rivales, creo que podemos decir que el grupo de los famosos no vive su mejor momento. Todo lo contrario que pienso del grupo de Frigenti y demás.

Sí hay algo claro y fue expresado con franqueza anoche por Miguel Frigenti: sean más o menos amigos, se lleven mejor o peor, son rivales en un juego que pronto abrirá sus votaciones en positivo. Eso explica que pusieran picante en las preguntas que formularon desde la sala de streamers, protagonista en la prueba que comenzará hoy. También porque saben dónde están y sin poner un poco de picante no están haciendo lo que deben. Es, precisamente, lo que le hemos reprochado muchos al grupo de famosos, que se han pasado toda la edición sirviéndonos un menú más soso y con menos pimienta que los cocinados por José María Almoguera para sus compañeros.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así antes de salvarse José María Almoguera: 48 %, 31 % y 21 %. Ya he adelantado mi opinión sobre a quién corresponden cada uno de los dos más altos. En esta ocasión, está claro que estos dos días durante los cuales la lucha se ha convertido en un dúo beneficia a Miguel, que empezó el jueves librando la batalla contra el grupo rival en pleno. Ahora ya no hay concentración ni división de los votos y quien argumente que a Óscar o Maica les conviene que sea expulsado Miguel no han visto el vídeo del Moleskine de ayer mismo, donde explico por qué cuando comience el voto en positivo cada espectador tiene claro a quién desea dar su voto.