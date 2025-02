"Él me dice que me va a ofrecer una rentabilidad de 3.000 euros, yo le explico que tengo unos compromisos de pago con la promotora y en todo momento dice que se me iban a respetar los compromisos de pago", detalla Alicia Rodríguez en televisión. Tras esto, la presunta víctima añade: "Él me convence y entro".