Primero, Ion Aramendi daba el nombre de uno de los que seguía nominados de cara a la expulsión y era el de Miguel Frigenti que reaccionaba a esto con un "me lo esperaba". Y ya solo quedaba saber entre Marieta y José María quién de ellos se salvaba y cuál se medía a su compañero frente a la audiencia.

El hijo de Carmen Borrego confesaba que creía y esperaba que en el sobre del savado pusiera el nombre de Marieta, a la que dedicaba unas bonitas palabras: “Creo que este programa se merece que esté aquí, está haciendo un concurso maravilloso y, como amigo, creo que tiene posibilidades de ganar el premio y no me gustaría que se lo perdiera”. Pero Marieta pensaba lo contrario: “Creo que José María, creo la audiencia me tiene ganas y que la cosa está bastante reñida entre Frigenti y yo. Para mí, José está siendo un tío de diez y es necesario en el concurso".