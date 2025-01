Lo primero que ha hecho la de Fuerteventura ha sido darle las gracias a las reporteras de Telecinco que se desplazaron hasta Gran Canaria - Arabella Otero, Leticia Requejo y Adriana Dorronsoro - por el cariño que destilaban a la hora de hacer su trabajo para después subrayar que lo que desea Anabel es que se siga tratando con respeto su situación: "Lo que ella quiere es poder salir, porque no tiene la misma tranquilidad que una madre al uso, normal, que tenga un familiar en el hospital, no podía salir a desconectar ni a comer".

Por otra parte, ha explicado que no se lo pensó dos veces y cogió un avión en cuanto supo lo que estaba ocurriendo porque cree que la amistad consiste en estar en los momentos buenos y en los malos : "Ella siempre ha estado en los peores momentos de mi vida, la amistad se rige por eso, no solamente tenemos que estar en la diversión y en la fiesta, sino cuando una necesite un abrazo que la reconforte, entonces estuve allí con ella, con su familia y con sus amigos".

"Me quedo más tranquila porque ella ya ha hecho partícipe a todo el mundo que todo va mejor", ha añadido Amor, que cree que "hay que tener tranquilidad" y que no quiere aclarar si la pequeña Alma seguirá mucho tiempo ingresada en el hospital: "No quiero comentar sobre eso, solo recordar que ha sido una pesadilla para todos, a nadie le gustaría pasar por lo que han pasado".