Pero tanto Marisol como Raquel se han encargado de ponerle freno a esos rumores. "¡Madre la que tenéis con el Carlos y la Graciela! ¡Dios mío de mi vida! Que no se piden: ¡Graciela no se pide!", ha estallado en su directo la madre de la joven de 17 años , que, pese ha sido clara al dar esta información, le han seguido preguntando si los dos jóvenes hablan a través de las redes sociales o si tienen planes de iniciar un noviazgo.

Por su parte, Raquel Salazar se ha extendido más, comentando en primer lugar que es cierto que su hijo ya no está con Coral: "Sí, mi hijo se ha dejado, pero mi hijo no está con Graciela y os pido un poquito de respeto porque las cosas están muy recientes". Además, ha revelado que a ella también le ha salido en TikTok el corte del directo previo de Marisol diciendo que Carlitos no está con Graciela: "¡Pues claro que no! Carlitos es un hombre, es un señor y se viste por los pies. ¿Os pensáis que los noviazgos son pipas que se tiran y se coge otra bolsa?".