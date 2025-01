A Fabiola se le quiebra la voz hablando de los abusos que sufrió de niña: "Mis padres lo sabían y se callaron"

Para horror de los colaboradores, la empresaria ha explicado que no solo sufrió por el abuso que esa persona de su familia ejerció sobre ella, si no también por el silencio de su entorno: "Mis padres lo sabían y guardaron silencio". Y es que cuando Fabiola por fin se atrevió a contarle a una prima lo que le había pasado no recibió la respuesta que esperaba: "Se convirtió en algo de lo que no se podía hablar para no crear conflicto familiar. Es muy duro contar lo que te ha pasado y que tengas que seguir viendo a esa persona".