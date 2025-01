Fabiola Martínez se ha sentado en el plató de ' ¡De Viernes! ' en la misma semana en la que tenía lugar el juicio entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne -que se acogió al derecho a no declarar- tras la demanda de paternidad que le interpuso la primera.

Quien fue la pareja del artista y madre de sus dos hijos - Carlos y Quique - ha dado su propia visión de lo sucedido entre la empresaria y Osborne en el programa. Asegura que se ha mantenido al margen de la batalla judicial, aunque sí que tiene alguna opinión respecto a todo. " Lo que yo he podido vivir desde que todo esto pasó es que creo que ambos han asumido esta responsabilidad, solo que se ha gestionado mal públicamente ", ha compartido.

Los colaboradores le han preguntado por si ha podido notar algo diferente en la relación de sus hijos con su padre, pero Martínez aclara que no hay nada raro. "A mí Carlos nunca me ha hablado de esto como algo que le preocupe y obviamente Quique no puede expresar tanto como él", dice refiriéndose a la condición con la que nació que le provocó una enfermedad.