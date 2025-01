"No tiene nada que ver Laura Matamoros sin cámaras que como cámaras. Yo como amiga no la he visto nunca enfadada, nunca se ha enfadado conmigo ni me ha dicho nada una palabra, jamás, pero cada vez que la veo por televisión... De hecho la vi hace poco en 'Supervivientes' y parece otra persona", comentó la hermana de Marta y Lucía Pombo, que ahora ha visto que un creador de contenido ha comentado sus declaraciones y no le ha gustado cómo ha tratado el tema, pues considera que se pone en duda su amistad con el titular que ha utilizado.