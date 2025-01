Las amigas, que se consideran como "hermanas" , no han salido de su asombro al visitar su escuela y no han parado de relatar los momentos más graciosos que recuerdan de aquella época . "Que momentos vividos aquí, este patio lo veíamos gigante y ahora lo vemos super pequeño".

A pesar de su aparente felicidad, la que fuera concursante de 'La Casa Fuerte' no ha podido evitar enviar un mensaje que podría ir dirigido a su hija Sofía, después de que esta asestara la estocada final contra su madre el día de Nochebuena. "Que feliz he sido, que contenta he estado en mi etapa de niña adolescente, que maravilla", así ha empezado Maite un mensaje que aparentemente no traía ningún doble fondo.