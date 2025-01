Han pasado ya varios meses desde que Miriam decidiese cambiar por completo su estilo de vida y es que la 'princesa inca' ha confesado que está centrada en cuidar su salud: "la mente es muy poderosa y realmente no necesito más que agua y comer saludable para sentirme animosa" . Y aunque este cambio no ha sido nada fácil para ella, la actriz parece haber conseguido su objetivo, dejando atrás alimentos y bebidas como el café y apostando por alimentos mas saludables como la fruta y las bebidas vegetales.

Desde entonces, la que fuera novia de Carlos Lozano no ha dejado de compartir con sus seguidores su nuevo estilo de vida, enseñando sus rutinas de deporte, su alimentación e, incluso, animándoles a probar algunas de sus recetas 'healthy ': "Os dejo la receta de mi abuelita, vais a flipar con los resultados. Mantener una alimentación saludable es parte de nuestra salud física y mental".

En su última publicación, la exconcursante de 'Supervivientes' ha continuado con su contenido de vida sana y ha compartido un carrusel de imágenes en el que podemos ver su desayuno : "Mi desayuno saciante: chía, leche de coco, zumo de limón ... Empecé a añadir estos alimentos alimentos a mi desayuno y me mantienen saciada y relajada". Además, ha añadido una fotografía en la que podemos verla en el gimnasio , luciendo un conjunto deportivo ajustado que deja al descubierto su estado físico .

Es por esto, que la publicación de Miriam se ha llenado de críticas hacia su cuerpo. "Falta proteína", "No bajes ni un gramo más", "Pareces un papel de fumar, vas a desaparecer" o "Hay que comer un poco más, está bien cuidarse pero una mujer sin curvas no es una mujer", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su último post. Unas palabras a las que la que fuera inquilina del pisito de 'Solos' no ha dudado en responder, dejando ver lo contenta que está con su actual estado físico y de salud.