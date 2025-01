El motivo por el que Joaquín Prat no presentará 'Vamos a ver' durante dos semanas

Durante la rueda de prensa de la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa' , la propia presentadora ha contado que su compañero Joaquín Prat no podrá estar durante las dos primeras semanas de la nueva etapa de 'Vamos a ver', algo que habría deseado.

"A Joaquín Prat le ha dado muchísima rabia no estar en el inicio de la nueva etapa de 'Vamos a ver', pero el viaje que tiene organizado no se puede cambiar porque no es precisamente a Teruel", ha bromeado Ana Rosa Quintana.