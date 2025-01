En la que ha sido su primera visita al podcast de mtmad de 'En todas las salsas', Adrián Creus ha confirmado que Nerea Minguela se ha convertido en algo más que una amiga y que se están conociendo; algo que sus seguidores sospechaban porque los exconcursantes de ' Gran Hermano ' no paraban de hacer planes juntos durante los últimos días y compartían las fotos y los vídeos de esos encuentros en Instagram. Tras saltar a la luz esta información, lo que los fans del reality se preguntan es: ¿qué opina Luis García, ex de la amiga de Violeta Crespo?

Desde OUTDOOR le hemos preguntado cómo se encuentra al saber que su ex ya ha rehecho su vida y si le gustaría dar su versión de su ruptura con la estudiante de Derecho tras las declaraciones de su compañero en 'Gran Hermano' en 'En todas las salsas'. "No me hace falta hablar de los demás para conseguir un poquito de fama", ha sido la respuesta de Luis García, que deja así muy claro que no quiere dar su opinión sobre la nueva relación de la joven con la que llevaba saliendo casi cuatro años y de la que era pareja hasta hace pocos días.