Era en 'En todas las salsas', videopodcast de mtmad', donde Adrián Creus confirmaba el inicio de su relación con la joven de 20 años. Un bombazo que dejaba a los colaboradores del programa sin palabras, pues se desconocía el final de la relación de Nerea y Luis . Y, aunque el boxeador no quería ser él quien lo confirmase, terminaba haciéndolo con la boca pequeña. "Nos estamos conociendo. He caído en la tentación, estamos viendo a ver qué pasa" , ha contado el que fuera medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Boxeo Afiionado de 2022, en peso superligero.

Lo cierto es que Nerea y Luis arrastraban una profunda crisis por una supuesta infidelidad . Hace unos días, la madrileña tenía un cara a cara con su ahora expareja tras una llamada telefónica con la presunta amante del joven . De manera paralela, el acercamiento con Adrián era más que evidente, haciendo saltar las alarmas de los seguidores de la última edición de 'Gran Hermano', que no han perdido la pista de cada actualización en sus redes sociales. Un 'tonteo' que a Luis no sentaba nada bien y que terminaba provocando su estallido.

"Soy muy celoso", le confesaba a Fani Carbajo, que era testigo de la última aparición pública de la pareja. "Él no se lleva bien con Adrián", dejaba caer ella. Pero el boxeador también ha tenido palabras para el ex de la joven. "Él no es cómo nos ha mostrado en la casa", ha advertido. Ahora, tras la ruptura sentimental, Nerea y Adrián Creus han dado rienda suelta a la pasión y han decidido darse una oportunidad. Después de hacer oficial el inicio de su relación, la pareja ha compartido en redes sus primeras fotos juntos. Aunque de momento no han dado el paso de posar solos, como pareja oficial, los tortolitos sí se han fotografiado en actitud cariñosa en las últimas quedadas de las que han disfrutado juntos.