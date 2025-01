La concursante de 'Gran Hermano' lanza un comunicado defendiéndose de las críticas por su cita con Jorge Pérez

La ex de Luis está recibiendo duras críticas por "apoyar" al militar en su conflicto con Violeta Crespo

Violeta estalla contra Jorge Pérez tras sus insinuaciones de que "existen pruebas" de sus besos

Nerea se ha visto obligada a defenderse tras la oleada de críticas que ha recibido por "posicionarse" del lado de Jorge Pérez tras su cita con él después del estallido de Violeta Crespo. Hace un par de días, la novia de Edi emitía un comunicado en el que prácticamente daba por terminada su amistad con el militar después de que él diera a entender que iba a hacer públicas "pruebas gráficas" de que habían sido algo más que amigos antes de entrar en 'Gran Hermano'. Tras esto, la ex de Luis se ha reunido con él y ha presumido de su quedada con una foto en redes.

Eran en 'En todas las salsas' donde transmitían en exclusiva las declaraciones del gallego, que aseguraba que se había liado con la finalista de 'GH 19' y que "existen pruebas" de sus conversaciones y fotos de sus besos. Violeta Crespo, harta de "acusaciones y amenazas", se pronunciaba a través de su perfil oficial de Instagram dejando claro que le parecía "lamentable" que se amenazase con hacer esto público, pues todo eso forma parte de su privacidad.

"Es muy poco elegante que lo haga la persona con la que he compartido esa privacidad", apuntaba la joven de 23 años. "Los cuatro besos que nos dimos fueron irrelevantes. Fue anterior a 'Gran Hermano' y estábamos solteros. A Jorge le apreciaba de corazón y le tenía como a un amigo. No entiendo el sentido de sacar todo esto. Esos besos no significaron nada. Era verano y habíamos tonteado, no hubo nada más", zanjaba en el comunicado.

A Jorge le apreciaba de corazón y le tenía como a un amigo

Nerea queda con Jorge después del comunicado de Violeta

Tras este estallido, Nerea ha compartido en sus redes una fotografía junto a Jorge, lo que los seguidores de la última edición de 'Gran Hermano' han entendido como un claro posicionamiento de la joven. Especialmente después de la respuesta del militar, en la que vuelve a destacar que "existen pruebas" y que por eso tiene la conciencia tranquila a la hora de hablar de su versión de los hechos.

En la publicación en cuestión, que ha generado tanta polémica y en la que se puede ver a Nerea y a Jorge disfrutando juntos de la noche madrileña, la ex de Luis - y ahora pareja de Adrián Creus- deja claro lo feliz que está de pasar este rato junto al gallego. "Qué ilusión", celebra la joven de 20 años, que después ha tenido que defenderse de las críticas por esta cita juntos.

"Mucha gente me está criticando por algo que no encuentro el sentido. ¿Si dos amigos míos tienen diferencias significa que yo tengo que dejar de verme con uno o con el otro? A Violeta la quiero como a mi hermana y con Jorge he tenido una relación superbuena. Si está en mi mano poder hablar con los dos para que arreglen sus diferencias, obviamente lo voy a hacer. Las personas hablando se entienden", ha comenzado expresando.