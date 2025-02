Tras pasar toda la noche bailando, hablando y riendo con el que por aquel entonces pertenecía al equipo merengue, ambos tuvieron algo más que una simple amistad aquella noche. "Me llamó la atención, me gustó, creo que yo a él también, y me lie con él", confiesa la catalana. Asimismo, la exconcursante de 'La última tentación' reconoce que en aquel momento no tenía ni idea de que era jugador del Real Madrid, pero su nombre le resultaba familiar.