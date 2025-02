La actriz trans de 52 años nominada a la estatuilla agradece en el texto "a quienes han reconocido" su trabajo y confiesa que se sintió "perdida" durante su "transición" . "Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", agrega Karla Sofía Gascón en la carta abierta. Muchos usuarios critican que la actriz no ha pedido disculpas en este nuevo mensaje y que no lo hizo en condiciones cuando se pronunció estos días por primera vez.

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el 'cancel culture'. Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?".