Suso Álvarez se estrenó como tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa' en 2016

La final de Suso Álvarez en 'Mujeres y hombres y viceversa' fue de lo más inesperada

Suso Álvarez, emocionado, comunica una feliz noticia: "Cumpliendo mis objetivos"

Como la ‘vuelta al cole’, Suso Álvarez se estrenó como tronista en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en el mes de septiembre de 2016 y lo hizo con muchas ganas de encontrar a esa persona que le devolviera la ilusión.

Hasta ese momento, se le había relacionado con rostros tan conocidos de la televisión como Raquel Lozano o Sofía Suescun, con las que había protagonizado unas rupturas sentimentales de lo más mediáticas.

Tener su propio reinado significaba una oportunidad para volver a creer en el amor y encontrar a alguien con quien compartir su vida. Sin embargo, aquello que empezó como una ilusión se torció a medida que avanzó la experiencia.

Lejos de encontrar a su otra mitad en el que era el programa del amor por excelencia, el ahora novio de Marieta protagonizó una final de lo más inesperada y dejó a todos boquiabiertos con su decisión. ¡Lo recordamos!

La histórica final de Suso Álvarez en el trono de ‘Mujeres y hombres y vieceversa’

Aunque había buscado el amor años atrás, cuando fue pretendiente de María Hernández, no fue hasta 2016 cuando se le dio la oportunidad de tener su propio reinado y la encargada de darle el sobre no fue otra que Sofía Suescun, su ex en ‘GH 16’.

Él lo aceptó sin pensárselo dos veces y en septiembre de ese mismo año ya estaba empezando a tener cita y a conocer a un ramillete de solteras de lo más variado. Sin embargo, todo se torció con el paso de las semanas.

Después de tres meses en el trono, el que ahora colabora en los debates de ‘GH DÚO’, tomó una decisión que dejó a todos sin aliento… ¡Hasta Emma García se quedó a cuadros con lo que hizo el extronista!

Una mañana, después de que Xavi Furriol y Diego Pérez, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 3’, fueran los grandes protagonistas de la jornada en ‘Mujeres y hombres y vieversa’, Suso Álvarez se pilló un tremendo enfado.

“Llevo aquí dos horas de mueble. Ahora no vengáis conmigo porque me levanto y me piro”, declaró. Una advertencia ante la que la presentadora reaccionó tajante: “¿Ah, que nos vas a hacer tú ahora el guion?”, explicó.

En ese momento, el ahora novio de Marieta se levantó de su trono y, mientras abandonaba el plató, aseguró: “Yo no vengo aquí a que me maquillen. Para eso me quedo en mi casa o con mis colegas”, apuntó. A lo que Emma respondió: “Pues quédate en casa con tus colegas”.