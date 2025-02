Sobre los c onciertos que tenía planificados para este 2025 en España y que, hasta el momento, no habían sido cancelados -al contrario que los programados en EE.UU, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México-, han afirmado que " se están anulando poco a poco , según van valorando los médicos su evolución".

La fuente cercana a Raphael sostiene que "no se anuló todo de golpe porque no sabemos cuándo va a tener la energía suficiente para volver. Y no es que haya fechas nuevas en España ni nuevas entradas a la venta, es que se mantienen las mismas, porque nunca se anularon". Y ha aclarado a la cabecera rosa: "En España no se ha tocado nada porque no se sabe tal y como está qué se tiene que tocar".