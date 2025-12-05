La madre del niño muerto en Almería se autoinculpó ante un familiar

Laura Sólvez Esperanza Buitrago 05 DIC 2025 - 08:27h.

El abuelo del niño, en cambio, señala a la pareja de su hija

Un vídeo revela el miedo que el niño muerto en Almería le tenía a la pareja de su madre

Almería amanece consternada por la muerte violenta de un niño de cuatro años. Fue hallado en una playa entre Garrucha y Mojacar, cerca de su casa. Están detenidos su madre y el novio de esta. La mujer se habría inculpado de la muerte de su hijo ante un familiar.

El niño de cuatro años de Almería, a falta de los análisis forenses, murió de forma violenta, según las primeras pesquisas. Los investigadores tratan de averiguar cómo exactamente murió el menor, cuándo y dónde, es decir, si falleció en la playa donde se encontró o su cuerpo fue trasladado hasta allí.

Por la muerte del niño están detenidos su madre y la pareja de esta, que no es el padre. Los investigadores tratan de esclarecer el grado de implicación de cada uno en los hechos.

La madre se inculpó de la muerte de su hijo ante un familiar. Sin embargo, el abuelo del niño ha salido en defensa de su hija y ha señalado a su novio. Ese hombre le llevó a hacer una cosa que no quería, mi hija le quería muchos”, ha dicho entre lágrimas.

El novio de la madre, bajo el radar de la Policía

El detenido tenía una orden de alejamiento de su novia y había sido investigado anteriormente por presuntamente maltratar al niño. Un vídeo demostraría el maltrato que sufría. Los vecinos aseguran, según medios locales, que era evidente que el niño le tenía miedo.

El padre del niño fue quien acudió en primer lugar a la Guardia Civil. Poco después la familia denunció su desaparición.

En ese momento se puso en marcha un gran despliegue con agentes de la Guardia Civil, Policía Local e incluso algunos vecinos.

El cuerpo del pequeño fue localizado en una playa rocosa entre Garrucha y Mojácar, la noche del miércoles, cerca de una gasolinera no lejos de su casa.