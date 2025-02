La cantante Amaia Montero despidió el año 2024 con un bonito mensaje en el que confirmaba a sus fans que volvía a sacar música durante este 2025. "Lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la MÚSICA", escribió en una publicación de su cuenta de Instagram. Este suceso revolucionó las redes sociales y alimentó la creencia de que volvería a formar parte de su antiguo grupo, La Oreja de Van Gogh (LODVG). No obstante, ya no queda nada de esas palabras que prometían regresar debido a que la artista ha eliminado cualquier contenido relacionado con la banda de su perfil, donde cuenta con casi un millón de seguidores.