"Mi comandante, yo creo que don Felipe no va a aparecer. Me dijo el otro día que no estaba muy seguro de encontrar un buen disfraz y que en ese caso era mejor no ponerse nada", recuerda Alcina en el libro que le dijo al comandante del navío. "Sólo acababa de decir lo anterior cuando por la porta de la camareta de alumnos salían unos siete u ocho guardiamarinas en fila india, vestidos todos con unos 'dodotis' amañados con una pequeña almohada cubierta con un trozo de sábana blanca, y su correspondiente chupete en la boca. Don Felipe destacaba por su altura entre todos los demás, con dos buenos rosetones sobre sus mejillas y disfrutando como el que más. Nuevamente quedamos sorprendidos y el Comandante (…) dio la orden de que desaparecieran todas las cámaras de vídeo y fotografía para impedir que quedase constancia gráfica y tuviéramos en la prensa una nueva 'imagen' de don Felipe".