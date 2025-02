Por si fuera poco con las que les enseña Sandra Barneda , en ‘Unplugged’ tenemos más imágenes para una participante mítica de ‘ La isla de las tentaciones ’, que, aunque muchos no lo recuerdan, mantuvo una relación en el pasado con un famoso.

La chica en cuestión no era otra que Zoe Bayona , que por aquel entonces estaba luchando por conquistar a Josué Bernal, con el que tiempo después acudió al paraíso de ‘La isla de las tentaciones’ para poner a prueba su relación.

Una vez se destapó el romance, Alejandro Albalá quiso dar algunos detalles más sobre su encuentro con Zoe Bayona: “ Yo acababa de salir de ‘GH’ . Tuvimos una fiesta de unos amigos en común y allí nos conocimos. Hubo un tonteo, pero no pasó nada más allá”, dijo.

Que la participante de ‘La isla de las tentaciones’ hubiera tenido algo años atrás con el ex de Isa Pantoja fue algo que no agradó nada a Josué Bernal, que era su tronista por aquel entonces, y dio lugar a una crisis entre ellos. Él pensaba que su pretendienta estaba buscando fama y no terminaba de fiarse de ella.