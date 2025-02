El Ayuntamiento de Porreres (Mallorca) ha acusado a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de plagiar el escudo del pueblo en su nueva imagen de la marca de productos de estilo de vida 'As ever', lanzada esta semana en Instagram.

"No estamos enfadados, sólo faltaría, pero no queremos que haya duplicidades con una imagen histórica", ha indicado en declaraciones a Europa Press la alcaldesa, Xisca Mora, que no ha ocultado su sorpresa ante el alboroto y la curiosidad generados por lo que ha calificado como una "coincidencia".