La Aemet ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros adversos: fuertes rachas de viento, lluvias y nevadas

Las previsiones de cara a este fin de semana: ambiente casi primaveral con un aumento de temperaturas y lluvias persistentes en el norte

Este viernes estará marcado por un notable ascenso de las temperaturas en la mayoría del territorio, si bien el paso de frentes en la península y Baleares dejarán cielos cubiertos generalizados y precipitaciones y nevadas, principalmente en el tercio norte peninsular y entornos de montaña.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias, que afectarán especialmente al oeste de Galicia y al Cantábrico oriental, también se esperan, débiles, en el resto del territorio, excepto el entorno mediterráneo, donde los cielos tenderán a abrirse claros. Nevará en montañas del tercio norte, también posiblemente en las del centro y sureste a una cota de 1.300 metros, que será de 1.000 en el Pirineo, donde se prevén acumulados significativos.

Se esperan brumas y bancos de niebla en Galicia, principales entornos de montaña y áreas aledañas de la meseta sur y calima ligera en Canarias, donde predominarán los intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil.

Aumento de temperaturas en el resto del territorio

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la península, de forma notable en las máximas del Cantábrico, y permanecerán sin cambios en los archipiélagos, además de que habrá heladas en el Pirineo y otros entornos de montaña.

El viento soplará moderado predominantemente de oeste, aunque del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste, de tramontana en Ampurdán y alisio en Canarias. Se prevén rachas muy fuertes en el mar Balear, sierra de Tramontana, tercio este peninsular, Alborán, norte de Galicia y Cantábrico occidental.