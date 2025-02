La vida actual de Miguel Joven, Tito en 'Verano azul'

“Nunca me he sentido actor”, explicaba Joven durante su paso por el programa Fiesta. “Llegados a este punto, yo tenía que regresar a mi Nerja, a mi pandilla. Mi mundo estaba quedando un poco atrás, y con 7 u 8 años este trasiego de estar constantemente de un sitio a otro, había días que me levantaba desorientado". Él optó por tomar un camino diferente a otros de sus compañeros de serie, con los que sigue en contacto casi cuarenta años después, “el precio tan alto de dejar Nerja para venir a Madrid y buscar esa carrera, yo no lo quería”.