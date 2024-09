¿Dónde se puede ver ‘La Dorada’, el barco de Chanquete en ‘Verano Azul’?

Hay series que marcaron generaciones y Verano Azul es una de ellas. Incluso quienes no han llegado a ver la serie tienen claro que los veranos son más felices si se pasan con amigos y en bicicleta y, sobre todo, que ‘del barco de Chanquete no nos moverán’. Una frase que ya ha pasado a formar parte de la historia y que conocen hasta los más jóvenes, incluso si no tienen muy claro de dónde viene.