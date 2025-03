Aprovechando la ocasión, Verónica Dulanto y Frank Blanco no han podido resistirse a preguntar al actor sobre el polémico comentario que hizo sobre el aspecto físico de Terelu Campos . ¿Habrá reflexionado Pepe Ruiz sobre sus palabras?

Cuando el equipo de 'Tardear' le preguntan si entiende por qué sus palabras han sido cuestionadas, él responde: "Entenderlo, lo entiendo. Ahora no es delgadita pero es mona". Pepe Ruiz justifica su comentario en que "fue algo que me surgió de las últimas veces que la he visto".