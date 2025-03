Tras ver las primeras imágenes de su madre en Honduras y verla desenvolverse entre hojas de palmeras, bichos y mosquitos, Alejandra Rubio no podía borrar la sonrisa de su cara. Está muy orgullosa y segura de que su madre puede sorprendernos muchísimo durante su paso por ‘Supervivientes’. Sin embargo, también ha querido ser sincera y confesarnos que su madre no siempre está tan animada y positiva.

Terelu Campos ha llegado a Honduras muy fuerte y con las cosas muy claras “ Si me pongo en riesgo, esta vez me pongo yo ” y parece dispuesta a luchar contra sus propios miedos, pero sin molestar al resto de supervivientes. Consciente de su estado físico, no quería ser un lastre para sus compañeros “ no puede llegar una petarda y estropearles las pruebas ”.

Una actitud que Alejandra teme que no dure todo el rato “Esta es la madre que yo quería ver. Ojalá no pase una mala noche y entre en un bucle del que no pueda salir”. La colaboradora no sabe si su madre sabrá salir de algún momento de bajón y desde el plató le han recordado que malos momentos tienen todos los concursantes y que también es bonito ver a los concursantes romperse “Sí, pero le he pedido que no llore mucho".