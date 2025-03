El equipo ha conseguido hablar en primicia con la ex novia del cantante y ha confesado que se enteró por el programa de que la hija del tonadillero estaba viéndose con el que era su pareja. Este es adelanto de la conversación que ha mantenido con ' Tardear ' y que se emitirá esta misma tarde.

Además, cuenta que en alguna que otra ocasión han coincidido los tres: "Yo he viajado a la península porque él me ha pedido que yo fuese. Fui a un evento de él y en ese evento estaba Gloria". Por último, en el adelanto del programa podemos intuir que su corazón acabó mal parado: "Te lo pasas bien. Tienes un rollete, pero sin cortarte de ningún tipo. Me ilusioné".