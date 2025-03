Hace apenas unas semanas que fueron fotografiados juntos en pleno Madrid , pero no se acabó de confirmar si realmente eran ellos. Ahora, con la presencia de la cantante en uno de los palcos del Metropolitano durante el derbi de la Champions League, vuelven a sonar todas las alarmas, según 'El Desmarque'.

Sin embargo, a la argentina no solo le persigue esta polémica, sino que desde hace meses también ha sido relacionada con la cantante Young Miko . La situación ha cambiado tras aparecer en el que fue uno de los partidos más importantes para el equipo del futbolista De Paul. Con un ‘look’ sencillo, riéndose y haciéndose fotos, Tini no se escondió de los fotógrafos, todo lo contrario, se mostró feliz y relajada, lo que puede ser una confirmación indirecta.

La información que llega desde Argentina no es tan prometedora con lo que se refleja aquí en España. Muchos periodistas han confirmado que no se trata de un retorno de la relación sentimental y que no hay por qué tomarse este acercamiento como una señal de que vuelven a estar juntos.