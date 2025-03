Los hábitos saludables de Jennifer Aniston para mantenerse en forma a los 56 años

Además, estos ejercicios se pueden hacer en cualquier momento del día y desde casa. "No tienes que romperte el cuerpo para ponerte en forma. Los entrenamientos no tienen que durar horas al día", explica la actriz. "A veces solo tengo 30 minutos. Y algunos días le digo a Dani que no puedo más, que hagamos movilidad o estiremos, porque me siento demasiado cansada o no he dormido bien". No se necesitan máquinas ni equipos e incluso se puede hacer de forma online con un entrenador.