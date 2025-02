El síndrome del impostor en la pareja: “Creía que nadie me amaría por mí mismo”

Un impostor es alguien que finge o engaña y así es como se sienten personas que no se consideran lo suficientemente buenas y temen que otros los descubran. El síndrome del impostor se caracteriza por baja autoestima y falta de confianza en uno mismo tanto en el ámbito laboral como en las relaciones de pareja , algo que vivió el protagonista de nuestra próxima historia.

Este tipo de pensamientos o el síndrome del impostor, según el International Journal of Behavioral Science, lo sufren millones de persona en todo el mundo en algún momento de sus vidas, en concreto, gracias al estudio han señalado por encima de un 70% .

El término ‘síndrome del impostor’ fue incorporado al diccionario de la psicología fue nombrado por dos psicólogas clínicas, Pauline R. Clance y Suzanne A. Imes, en el año 1978, cuando publicaron el artículo ‘The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention’ (El fenómeno del impostor en mujeres con gran éxito: dinámica e intervención terapéutica).

Cristian, 51 años, se sentía un impostor en su relación de pareja pese a ser sana y sentía un fuerte cansancio mental por intentar dar a cada momento más de sí y que su pareja no lo abandonase. “Yo sentía que mi pareja era mejor que yo, maravilloso, y yo no era lo suficientemente bueno, que tenía muchísimos defectos y que en algún momento se iría con alguien mejor que yo ”, confiesa.

Sus pensamientos le jugaban malas pasadas. “Tenía una sobrecarga mental brutal y eso que mi novio me decía que me amaba y era el hombre de su vida y me lo demostraba a diario. Mi mente podía conmigo y sufría mucho. Todo el rato dudaba de lo que podía hacer y de lo que era y pensaba que estaba haciendo algo mal”, admite.