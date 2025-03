Así es Tessa Gourin, la hija no reconocida de Jack Nicholson que también es actriz

El actor tiene seis hijos y aunque se ha ocupado económicamente de la joven no ha sido su referente paterno

Jack Nicholson es uno de los grandes actores de Hollywood. El cineasta tiene una larga trayectoria profesional con un sinfín de películas para el recuerdo. En 2010 se retiró del cine y aunque de vez en cuando le ofrecen algún papel, prefiere mantenerse alejado de los focos. Su vida personal está llena de luces y sombras, es padre de seis hijos con cinco mujeres diferentes y la relación con cada uno de ellos es totalmente diferente.

De todos sus hijos hay una que el actor jamás ha reconocido en público, se trata de Tessa Gourin, no obstante, su paternidad es un secreto a voces. ''Desde muy pequeña, mi madre me dijo que no le dijera a nadie que tengo este papá famoso'', comenta Gourin en una entrevista en el ‘The Daily Beast’. ''Sabía que él era poderoso y rico al nivel de Daddy Warbucks, así que comparé mi vida con la de la huérfana Annie'', comenta Tessa.

Tessa Gourin nació en 1994 después de que el acto tuviera una aventura con Janine Gourin, una joven que por aquel entonces trabajaba como camarera. Tessa creció junto a su madre en el Upper East Side de Manhattan, tuvo una educación privada pagada por la estrella de Hollywood, pues se hizo cargo de ella a nivel económico. “Fui criada por una madre soltera en una situación realmente intensa'',declaró Gourin. "Crecí en escuelas privadas, lo que agradezco, pero mi vida familiar no era muy buena, así que no siento que realmente conseguí todos los beneficios de una buena educación. Estaba muy desorientada procesando mi vida. Pero por supuesto, no estoy diciendo: 'Pobre de mí, crecí siendo tan pobre'. Estaba todo bien. Mi madre me lo dio todo".

La madre de la joven intentó que tuviera una buena relación con su padre, no obstante Jack Nicholson no estaba por la labor de hacerse cargo de la pequeña como figura de referencia paternal.

Tras los pasos de su padre

Tessa Gourin tuvo muy claro desde pequeña que quería dedicarse al mundo del cine. "He querido actuar toda mi vida", asegura la joven sobre su pasión por ser actriz. "Mi madre me grabó toda mi infancia y literalmente soy yo diciendo: '¿Me puedes grabar otra vez?' Actuaba para todos y sus padres en fiestas de pijamas, haciendo un American Idol falso y cosas así".

Durante mucho tiempo, Tessa se resistió a desarrollar su carrera como actriz: "Tenía miedo de que la gente pensara que era de mal gusto o que me estaba engañando". Además, la hija de Jack Nicholson escribió un ensayo bajo el título de 'Soy la hija de Jack Nicholson—Ojalá la gente pudiera llamarme Nepo Baby'. "Habiendo crecido sin mi padre, me senté al margen y observé con frustración cómo otros hijos de celebridades lograban papeles sin problemas o firmaron con grandes agencias", escribe Gourin en el artículo. "Más recientemente, me he sentido aún más frustrada por lo que creo que es una oportunidad perdida para que estos llamados 'nepo babies' se apropien de su posición y la adopten en lugar de quejarse".