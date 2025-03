Isabel Pantoja rechaza una oferta de un millón de euros: la propuesta que no ha convencido a la tonadillera

Silvia Taulés ha traído a 'Fiesta' una información que tiene como protagonista a Isabel Pantoja y que no había visto la luz hasta ahora. Según la colaboradora, la tonadillera habría rechazado una oferta millonaria tras recibir una propuesta que no le habría convencido:

"He hablado con fuentes del mundo editorial de altos niveles y me aseguran que se le propuso a Isabel Pantoja que sacase su autobiografía a cambio de un millón de euros e incluso algo más y que dijo que no, que no quería". Taulés asegura que la editorial habría dado carta blanca a la cantante para que contase en el libro lo que ella considerase con total libertad.