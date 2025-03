Cuando Leticia Requejo se levanta para soltar el 'bombazo' que le acaba de llegar sobre Agustín Pantoja, al equipo de 'Tardear' le invade la curiosidad: "¿Te ha escrito?" . "Me encantaría. No, pero mejor ", responde ella.

Y es que a Agustín Pantoja le debe estar incomodando tanto todo lo que está contando la superviviente en su paso por el reality que ha tomado la decisión de sacar la carta de los fieles seguidores de la cantante: "Como no le está gustando lo que está contando de su hermana, ha dicho: como yo no me voy a gastar mi dinero que se lo gasten las fans diciendo si queréis tanto a mi hermana, me lo tenéis que demostrar".