Qué fue de Rosana tras ocho años sin publicar disco

El año 1996 fue clave para la cantante canaria porque fue el momento en el que publicó El Talismán , uno de sus primeros grandes éxitos , gracias a él irrumpió en el panorama musical y lo hizo por todo lo alto, con una canción que sonó prácticamente en todas partes y que todavía es recordada por muchas personas, tanto por fans de la cantante como por personas que no lo son.

Son muchas las canciones de la artista que han pasado a formar parte de la historia de quienes las escucha, pero también de la historia musical de España. Pa ti no estoy, A fuego lento, Sin miedo o Si tú no estás, que fue una de las canciones escogidas para sonar en los Goya 2025, no interpretada por Rosana, pero sí por dos grandes voces: Dora Postigo y Zahara.