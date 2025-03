Las artes marciales que practica Jason Statham a los 58 años

Statham ha sabido aprovechar su condición física privilegiada para mostrarlo en muchas de las películas que protagoniza. Él mismo asegura que su preparación física no es la normal de todos los mortales. “Voy a un gimnasio lleno de especialistas. No hay televisores ni cintas de correr. Este es un lugar de polvo y saliva. Tiene un montón de grandes ayudas para los entrenamientos como trampolines, sacos y todas las armas jamás inventadas para hacer daño a un ser humano. Si quieres saber cómo lanzar un cuchillo, es genial”. No solo el ambiente y el material es importante, la técnica es fundamental “Pasé unos cuantos años aprendiendo a perfeccionar ciertas habilidades, y luego el espíritu competitivo entra en acción y quieres hacer las acrobacias por ti mismo. Básicamente, es el ego competitivo masculino en acción”. Precisamente por eso el actor es capaz de llevar a cabo ciertas secuencias para las que muchos otros actores no están preparados.