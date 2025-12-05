La banda californiana lanza 'Nothin' y 'Atlas', dos temas rescatados de las sesiones de 'Chinese Democracy'

Axl Rose se pasa al cómic: el cantante de Guns N' Roses, convertido en héroe ciberpunk

Han pasado casi diez años desde que la formación clásica de Guns N' Roses se reunió para emprender el exitoso 'Not in This Lifetime... Tour', y sorprendentemente aún siguen juntos. Y sin embargo a nadie extraña que en todo este tiempo Axl Rose, Slash y Duff McKagan no hayan tenido la disciplina para sentarse a escribir material para un nuevo disco. Quizás porque si lo hubieran intentado todo habría saltado por los aires.

Lo que sí ha hecho la banda californiana en los últimos años es publicar varias canciones sueltas. En 2021 sacaron 'Absurd' y 'Hard Skool', y en 2023 'Perhaps' y 'The General'. Las cuatro lanzadas por parejas para promocionar el anuncio de una gira mundial. La misma maniobra han vuelto a hacer ahora. Coincidiendo con el anuncio de 42 fechas para 2026, los singles 'Nothin' y 'Atlas' están disponibles desde esta semana en plataformas digitales y en breve en vinilo de siete pulgadas.

Lo que comparten todos estos temas es que su origen son las sesiones del 'Chinese Democracy' de 2008, lo que de alguna manera rebaja las expectativas ante lo que podemos encontrar, pues aquel fastuoso y carísimo álbum, en el que no participaron ni Slash ni Duff, no ha quedado precisamente como su obra más memorable. Eso sí, al menos las canciones están regrabadas por la formación actual.

¿A qué suenan GnR en 2025?

¿Y a qué suenan los Guns N' Roses de 2025? Pues, desde luego, no a los de 1987. Y tampoco a los de 1991. Pero tampoco son un desastre. 'Nothin' es una balada rockera con una base de teclado que crea una atmósfera melancólica que rompe en el estribillo con unos coros potentes e incluye un buen solo de guitarra bluesero de Slash. No es 'Dont' Cry' ni 'November Rain' pero nadie esperaría eso a estas alturas.

'Atlas' funciona como su reverso. Un tema más enérgico y directo que se acerca al rock clásico, con guitarras agresivas y ritmo marcado, pero con una producción más moderna, cortesía de Axl Rose y Caram Costanzo, como si la banda mirara hacia sus raíces aplicando lo que han aprendido en años dentro y fuera del estudio. La lástima es que no sea más memorable.

Lo que aportan estos temas al presente de la banda es confirmar que siguen trabajando con material antiguo adaptándolo a la actualidad. Quién sabe la cantidad de canciones de la época pre-'Chinese Democracy' que aún espera en el cajón. Al final son una especie de puente entre el pasado turbulento y una versión contemporánea de la banda. Y quizás sirven como adelanto de lo que podríamos encontrar en un hipotético nuevo álbum que ¿llegará algún día?

Un nuevo álbum va para largo

"Hay tanto material en este momento que es cuestión de tener la disciplina para sentarse y sumergirse en él. Pero lo que pasa con Guns es que, en mi experiencia, nunca se pueden planificar las cosas con antelación. Nunca nos podemos sentar y decir: ‘vamos a tomarnos este tiempo y vamos a hacer esto’. Cada vez que hemos hecho eso, se desmorona”, decía recientemente Slash en una entrevista en 'Guitar World'. Vamos, que de momento, podemos darnos con un canto en los dientes con lo que hay.

La banda comenzará su gira de 2026 con fechas en México y Brasil, antes de dirigirse a EEUU para un par de citas. Posteriormente, viajará a Europa en junio y primeros de julio, pero sin hacer parada en España. Desde últimos de julio hasta septiembre están programados otros 18 conciertos en Norteamérica.