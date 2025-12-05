El éxito de los 80 que ahora revitalizan las nuevas generaciones con 'Stranger Things'

La inclusión de 'I Think We're Alone Now' de Tiffany en la serie de moda la ha convertido en un éxito viral

Cómo 'Stranger Things' resucitó la canción 'Running Up That Hill' casi 40 años después

Una de las cosas buenas que tiene 'Stranger Things' es su capacidad para resucitar viejos éxitos de los 80 y descubrírselos a los más jóvenes. Que el maravilloso 'Running Up that Hill' de Kate Bush se instalara en el epicentro emocional de la cuarta temporada la convirtió en un inopinado hit viral, pero de su paso por la serie también se han beneficiado 'Master of Puppets' de Metallica, 'Material Girl' de Madonna o 'Should I Stay or Should I Go' de The Clash a la hora de contabilizar reproducciones en plataformas. Ahora la recién estrenada quinta temporada vuelve a conectar generaciones a través de la música revitalizando un clásico nostálgico como 'I Think We're Alone Now', de Tiffany.

La canción, lanzada en 1987, catapultó a una desconocida adolescente de 16 años al estrellato internacional, convirtiéndose en uno de los himnos más pegadizos del pop ochentero. Curiosamente ni siquiera era un tema original, sino una versión del éxito de los 60 de Tommy James & the Shondells, que tenía un aire más rock y un ritmo moderado.

De los centros comerciales a sensación global

Por supuesto, nadie esperaba que el cover de Tiffany fuese a convertirse en un pelotazo que escaló hasta el número uno del Billboard Hot 100. De hecho, su lanzamiento formaba parte de una estrategia promocional poco convencional, consistente en realizar conciertos improvisados en centros comerciales de EEUU, una práctica que en aquel entonces era novedosa y arriesgada pero que conectó con el público, especialmente con los y las adolescentes que se identificaban con su imagen fresca y cercana.

La canción comenzó a sonar insistentemente en la radio y se convirtió en una sensación global, aunque hay que reconocer que en España no pegó tan fuerte como otros hits de la época. Hoy, sin embargo, es imposible disociar sus sintetizadores, ritmo bailable y melodía pegadiza de la estética de los 80. El vídeo musical contribuía a reforzar la idea de libertad adolescente y diversión despreocupada que la convirtió en un himno generacional.

El álbum que contenía 'I Think We're Alone' también llegó al número uno en EEUU, convirtiendo a Tiffany en la artista femenina más joven en alcanzar esa posición con un disco de debut. Pero el éxito tan rápido e inesperado se cobró un precio. “Era una adolescente, trabajando todo el día, y por las noches me quedaba sola en mi habitación, sin saber cómo descansar”, contó la cantante a 'The Guardian'.

Aunque después Tiffany lanzó diez álbumes más, jamás volvió a disfrutar de un éxito semejante. Tanto que hoy 'I Think We're Alone Now' encaja como un guante en la categoría de los 'One Hit Wonder', uno más de esos clásicos nostálgicos reservado para las playlists retro.

Una chica feliz

Ahora la varita mágica de 'Stranger Things' ha vuelto a ponerla en la conversación cultural al incluir el tema en una escena clave de sus nuevos episodios. Durante la última semana ha alcanzado el primer puesto en Shazam, la app utilizada para identificar la música que está sonando, lo que ha empujado a la propia Tiffany, que tiene 54 años, a reaccionar en sus redes sociales: "El número 1 en @shazam con ITWAN… Esta chica está FELIZ… y verdaderamente conmovida (...) Gracias a todos por el cariño”.

La artista sigue actuando en eventos y prepara nuevas grabaciones, entre ellas una adaptación de su archifamoso tema. “Quiero que la gente escuche la canción que aman, pero ahora interpretada desde la persona en la que me he convertido”, ha explicado. Un recordatorio, tal y como hace la propia 'Stranger Things', de cómo la música puede trascender el tiempo.