Kim Cattrall, la icónica Samantha Jones en ‘Sexo en Nueva York’, lo ha vuelto a hacer: cuarta boda, cero drama y una sorpresa digna de guion de su serie. Esta vez le dio el 'sí, quiero' a Russell Thomas, un ingeniero de audio de 55 años que conoció en 2016. Al contrario que la mujer orgullosamente soltera que interpreta en la ficción televisiva, a la actriz de 69 años le sienta tan bien el matrimonio en la vida real que no teme repetir capítulo.

Según la revista 'People', la ceremonia tuvo lugar en el Chelsea Old Town Hall, en Londres, y fue íntima y elegante: solo 12 invitados -algunos familiares y buenos amigos-, un vestido-traje de Dior, guantes de Cornelia James y un espectacular sombrero de Philip Treacy.

En cuanto al novio, Russell eligió un elegante traje a medida de Richard James, adornado con una camisa blanca y una corbata en color dorado. Y por si alguien se lo preguntaba, no, a la boda no asistieron ninguna de sus compañeras en la serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ya que con ellas solo mantuvo una relación estrictamente profesional.

Un romance muy discreto

Cattrall y Thomas se conocieron hace casi una década en la BBC, cuando ella acudió a los estudios de la cadena para aparecer en un episodio de 'Woman's Hour' en el que Russell trabajaba como ingeniero de audio. Entre ellos surgió una química evidente y poco después empezaron a seguir se en Twitter. Ahí comenzó su discreto romance, siempre alejado de los focos. "Me siento muy cómoda con él (...) Es muy divertido y tiene un sentido del humor increíble. ¡Y además es muy guapo!", dijo Kim a 'People' en 2020.

Lo mejor siempre está por venir

Para la actriz se trata de la cuarta boda. La primera vez que llegó al altar fue en 1977 con Larry Davis. Posteriormente, entre 1982 y 1989 estuvo casada con Andre J. Lyson. Entre 1998 y 2004, su tercer marido fue Mark Levinson.

Esa última relación se rompió, según confesaría después, porque pasaba más tiempo en el set de rodaje con 'Sexo en Nueva York' que con él. “Cuando esa relación se terminó, tuve que visualizar cómo sería empezar a tener citas llegando a mis 50, y terminó siendo más divertido de lo que yo pensaba”, contó la actriz, que está convencida de que lo mejor siempre está por venir.