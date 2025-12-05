Inés Gutiérrez 05 DIC 2025 - 08:00h.

Aunque lo parezca, esta expresión nada tiene que ver con la capacidad de conseguir armas de una persona de mucho peso

"Me importa un bledo": qué es realmente un bledo y cuál es el origen de esta tradicional expresión

MadridConocer el origen de las expresiones que empleamos habitualmente es la excusa perfecta para conocer un poco mejor nuestra historia, porque en ocasiones nos invita a saber más sobre un momento puntual, una situación concreta. Por supuesto, también hay otras expresiones que surgieron de la literatura o de la ficción, que son una traducción o una aproximación de otras empleadas en países vecinos. En ese caso también aprendemos, pero de otra manera.

El caso de ‘se va a armar la gorda’ o ‘se armó la gorda’ es el primero que señalábamos, porque esta frase comenzó a utilizarse para señalar un hecho real, uno que en ese momento no sabían que sería histórico, aunque lo cierto es que se lo imaginaban bastante, porque se esperaba que fuera un punto de inflexión en la política española. ¿De dónde viene?

En muchas ocasiones pensamos que las frases son mucho más literales de lo que realmente son, se armó la gorda es uno de esos casos, porque no hace referencia exactamente a algo de gran peso, sino que ‘la gorda’ es la manera coloquial en la que los Sevillanos hacían referencia a la Revolución que esperaban que estallara en cualquier momento algo que parecía inminente a causa de los disturbios y movimientos sociales.

Corría el año 1868 y eran cada vez más las voces que se alzaban en contra de la reina Isabel II. Se barruntaba una revolución, un levantamiento con la intención de cambiar el régimen y eso es precisamente lo que sucedió en septiembre de ese año, provocando que la monarca se exiliara y que comenzara la etapa que se denominó Sexenio democrático.

Desde ese momento, tanto ‘se va a armar la gorda’, como ‘se armó la gorda’, pasó a ser una forma de señalar que se avecinaba un conflicto de grandes dimensiones, aunque no necesariamente tan grande como 'La Septembrina' o 'La Gloriosa', como se denominó a esta revolución. Ahora es una expresión que se emplea cuando hay una discusión o un conflicto, sobre todo si escala a unos niveles mayores de los esperados.

Gorda en este caso no hacía referencia al peso de ninguna mujer, ni siquiera el de Isabel II, sino que se usaba como sinónimo de grande para una revolución que esperaban que fuera de gran magnitud por los resultados que se esperaban de ella. Con el tiempo esta expresión se fue generalizando, también traspasó fronteras y se utiliza en los países de Latinoamérica en los que se habla español.

Puede que no tengamos demasiado claro (hasta ahora) el origen de ‘se armó la gorda’, pero está claro que si la empleamos podemos estar seguros de que hay algo muy grande que va a pasar o que acaba de suceder, ya sea una discusión, un conflicto o un enfrentamiento. Un pequeño recordatorio de cómo los momentos clave en la historia no solo influyen a nivel político, también dejan su huella en el habla de quienes lo viven y las siguientes generaciones.