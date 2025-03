Muchos medios de comunicación ya habían advertido de que la hija de María Teresa Campos iba a tener “una retirada momentánea de los platós para cuidar de su salud” , pero, hasta ese momento, ella no había hablado.

Terelu Campos aprovechó aquel lunes del mes de enero de 2012 para dar una noticia que llevaba tiempo queriendo contar: “ Lo último que quiero es que no se dé una información veraz ”, dijo, antes de coger “al toro por los cuernos”.

“Hace aproximadamente un mes, me detecté un bulto en el pecho derecho. Lo primero que hice fue llamar a mi ginecóloga y, a partir de ahí, se han sucedido una serie de pruebas (..) Se me hizo una biopsia y el resultado fue que no era bueno y que había que quitarlo”, declaró la hermana de Carmen Borrego en ‘Sálvame’.