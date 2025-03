"Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura", respondía Terelu, tras lo que añadía que "con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo", añadía la hermana de Carmen Borrego. Sandra Barneda le pedía una última cosa: "Quiero que inaugures una de las secciones que más me gustan: el puente de las emociones". Terelu Campos no se lo pensaba: "Por supuesto".