La vida se le complica, pero quiere decirle a sus fans que volverá porque se lo debe a él mismo y a su gente a pesar de esta difícil situación por la que está atravesando: "No estoy pasando el mejor momento de mi vida , pero no pasa nada. Para adelante, vamos a forzar la máquina ".

El cantante afirma que no sabe disimular y que se muestra tal y cómo es: "Soy espontáneo y cuando estoy alegre, estoy alegre. Y cuando no estoy alegre, no estoy alegre. Soy así, mis padres me han hecho así y así me voy a morir".