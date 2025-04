El motivo por el que Debbie Harry, cantante de 'Blondie', no tuvo hijos

Escribir su biografía le hizo repasar algunos de los momentos más complicados, sentimentalmente hablando, de su vida. Dada en adopción, cuando creció buscó y encontró a su madre que no quiso saber nada de ella. "No soy imbécil, sé que he llevado una vida de privilegios y de éxito, pero me mentiría a mí misma si al repasar mi vida para el libro no hubiese pensado mil veces '¿y si hubiese tomado esta decisión o esta otra?'. No me recreo en ello, y estoy contenta con la vida que he vivido. Pero claro que a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si en vez de haber vivido dedicada a la música y los escenarios me hubiese casado [con Stein] o hubiese tenido hijos, aunque cambiaría mis decisiones. Puedo arrepentirme, lo he hecho muchas veces con muchas cosas mientras escribía, pero no cambiaría la vida que he vivido", afirma Debbie Harry.