Tras salir del coma al que le habían inducido, fue custodiado por su familia, que jamás ha permitido que se revelara la realidad de su estado. El que fuera imagen de Marlboro no ha vuelto a ser visto en público ni a aparecer en los medios de comunicación. El hermetismo sobre las secuelas que le dejó el accidente es tal que solo existen unas pocas voces que han hablado de cómo se encuentra. Su propio hermano declaró que el Kaiser "ya no era el mismo" y el último parte médico, en el que se constataba que iba a recibir un "tratamiento secreto" de células madre, no se ha renovado desde el año 2019.