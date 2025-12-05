Celia Molina 05 DIC 2025 - 11:54h.

Rozalén ha sido la última cantante en retirarse temporalmente de la música para poder dedicarse a su propio bienestar personal

Rozalén ha sido la última cantante española que ha tomado la decisión de tomarse un descanso temporal en su carrera musical. A través de un vídeo que ella misma publicó en sus redes sociales, anunció que, a partir del 1 de enero de 2026 ya no aceptará ningún contrato laboral más, porque necesita "estar en su casa, en su pueblo, con su gente", alejarse de las redes sociales y componer canciones "cuando sus emocionen se lo pidan", por lo que ni ella misma sabe cuándo y cómo volverá (si es que lo hace).

Pero lo más llamativo de su declaración fue el "agotamiento emocional" al que hizo referencia y del que también han hablado muchos otros compañeros de profesión en los últimos años. La manchega nombró sin tapujos la "presión" y "la velocidad" que impone la industria de la música a la hora de trabajar, por no hablar del cansancio que sufren muchos cantantes durante sus largas giras mundiales, motivo por el que, por ejemplo, la estadounidense Miley Cyrus se niega a hacerlas "nunca más".

El agotamiento físico y mental de los artistas

Si hacemos un repaso de los discursos que artistas como Antonio Orozco, Quevedo, Pablo Alborán, Dani Martin, Vetusta Morla o Lola Índigo han dado para explicarle a sus fans por qué necesitan retirarse temporalmente, encontramos factores comunes como la necesidad de volver a estar con sus familias, a las que, por culpa de sus agendas, no han podido prestar "suficiente atención", el agotamiento físico y un desgaste emocional que les obliga a centrarse en sí mismos y a priorizar, por encima de todo, su salud mental y la creación libre de lo que más les gusta hacer en la vida: canciones.

Así de claro lo dijo Pablo Alborán en abril del 2024, cuando alegó que necesitaba "volver a su casa, a su burbuja, a sus amigos, para poder escribir las mejores canciones de su vida". Y esto, como en el resto de los casos, no significaba que no fuera a volver nunca, como ha demostrado este mismo año llenando la plaza de Callao de gente para anunciar su regreso. En su caso, además, el descanso le vino tan bien, que hasta aprovechó para hacerse actor y debutar en una conocida serie de streaming. Quevedo, por su parte, también necesitó el mismo 'impasse', añadiendo que había sufrido "un desencanto" que ya no le dejaba componer como al principio.

Al publicar el vídeo, Rozalén tampoco entendió por qué se tiene que explicar que, después de 15 años de producción, alguien quiera tomarse unas largas vacaciones. Algo que tampoco le gustó hacer a Lola Índigo quien, tras anunciar que iba a descansar después de siete años dando un concierto tras otro, tuvo que pronunciarse públicamente para explicar que no se jubilaba, sino que, simplemente, "necesitaba respirar". Una opción que, como también ha apuntado la de Albacete, "es un privilegio" para ellos pero, debido al frenesí de sus trabajos, como el de los deportistas, se "han ganado a pulso".