La muerte de Esther López será objeto de juicio con jurado popular en 2026

La jueza ha decretado la apertura del jucio oral para el enjuiciamiento de un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139.1.1º, del Código Penal

Cita judicial clave sobre la muerte de Esther López: la investigación acorrala a Óscar, al que las acusaciones señalan por "asesinato"

Compartir







La jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Óscar S.M., investigado por la desaparición y muerte de Esther López, vecina de Traspinedo. Los autos serán enviados a la Audiencia Provincial, donde previsiblemente el juicio se celebrará el próximo año mediante jurado popular.

Según el auto, se juzgará a Óscar por un delito de asesinato (art. 139.1.1º), o subsidiariamente homicidio (art. 138), además de un delito contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro, todos ellos “en concepto de autor y responsable directo de los hechos”.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López en Traspinedo

La jueza rechaza el sobreseimiento solicitado por la defensa. Una de sus abogadas, Ana Pérez, expresó su incredulidad afirmando que “parece mentira que estemos aquí… cuando además hay indicios escasos que han sido desmontados uno a uno por esta defensa”. También defendió la necesidad de varias pruebas pendientes —como las “fotos a color de la autopsia”, datos sobre un segundo móvil de Esther o un informe sobre si el cuerpo pudo estar “veintiún días en una cuneta, una zona plagada de bichos”—, asegurando que no buscan dilatar el proceso.

En cuanto a las peticiones, Fiscalía solicita 18 años de prisión por asesinato, además de 100.000 € para cada padre y 80.000 € para la hermana. Las acusaciones particulares piden penas globales de 39 y 33 años, mientras que la defensa mantiene que debe decretarse el sobreseimiento por falta de pruebas.

Según el relato de la acusación, la noche del 12 de enero de 2022 Esther y sus amigos —entre ellos Óscar— estuvieron en varios bares, el último el bar Castillo. Después ambos quedaron a solas en el coche del acusado, que le propuso dormir en su casa de Traspinedo porque ella “no quería ir al domicilio de sus padres por haber bebido y tomado drogas”.

Ya en la vivienda, habría surgido una discusión que llevó a Esther a marcharse andando. La acusación sostiene que Óscar la siguió en su coche y la atropelló por la espalda a unos 40 km/h, con intención de matar, “siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo”. Aunque la víctima sufrió múltiples lesiones, ninguna era mortal por sí sola ni en conjunto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La dejó agonizar

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantienen las acusaciones, que acusan a Óscar de que, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluye.