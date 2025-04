Qué fue de los actores de ‘E.T., el extraterrestre’, de Steven Spielberg, con Drew Barrymore y Henry Thomas

E.T., el extraterrestre fue una de las primeras películas de Drew Barrymore, fue la que le dio la fama y después de ella su carrera despegaría hasta la actualidad. Tiempo después recordaría con ternura que en aquella época pensaba que el extraterrestre era real y Spielberg no solo no le sacó de su error, sino que hizo todo lo que estuvo en su mano para que siguiera pensando que así era.

Con el tiempo y el despegar de su carrera, comenzaron a surgir sus problemas con las drogas y el alcohol , pero también sus ganas de superación hasta dejarlos atrás. Tras convertirse en toda una estrella de Hollywood y convertirse en protagonista de comedias románticas (Nunca me han besado) y cine de acción (Los Ángeles de Charlie) de momento parece haber dejado su carrera interpretativa a un lado y está centrada en su faceta como presentadora en The Drew Barrymore Show.

Drew ha sido una de las protagonistas que más proyección tuvo tras la película, pero no era ni mucho menos la protagonista, al fin y al cabo tenía solo siete años. Henry Thomas era quien se jugaba la vida a bordo de una bicicleta voladora y también el que lloraba al pensar que E.T. había muerto. Su carrera no fue tan exitosa como la de Drew, pero no ha dejado de trabajar, participando en series como La maldición de Bly Manor. Actualmente tiene 53 años y tres hijos, el mayor nacido de su segundo matrimonio, y los dos siguientes junto a Annalee Fery, su esposa actual.